盤點荷里活年度最差電影　羅拔唐尼慘成「爛片王」

臨近年尾，外國各大媒體開始推出年度盤點，雖然今年受新冠肺炎疫情影響，上映新片數目大大減少，但仍數得出十部年度最差電影，提名過奧斯卡影帝的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）今年慘成「爛片王」。

《怪醫D老篤》幾乎被一致評為年度爛片。（劇照）

根據《Variety》及《紐約時報》（New York Post）選出的年度爛片名單中，同時出現羅拔唐尼主演的《怪醫D老篤》（Dolittle），這部翻拍作口碑不似預期，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）只得14%好評。

《怪醫D老篤》是羅拔唐尼場告別「鐵甲奇俠」（Iron Man）後的首部電影，遭遇如此滑鐵盧實在措手不及。其實他在《怪醫D老篤》的演出尚可，相信換來劣評是因為劇情較幼稚，似是兒童電影，對比1998年舊版《D老篤日記》（Dr. Dolittle）就令人失望。

同為翻拍作品的《怪誕黑巫后》亦被封為年度爛片。（劇照）

而「爛片后」就落在安妮夏菲維（Anne Hathaway）手上，今年主演Netflix電影《他的最後願望》（The Last Thing He Wanted）及《怪誕黑巫后》（The Witches）都被批評得體無完膚。

其他上榜爛片包括：