《一秒拳王》泰國男神查朗Nonkul　操肌變拳王想同甄子丹打一場

港產片《一秒拳王》，戲中有《出貓特攻隊》的泰國男神Nonkul 查朗桑提納托古 （Chanon Santinatornkul）飾演香港拳王，與周國賢在戲中壓軸一戰。為拍攝，Nonkul密密操肌，成功在鏡頭前以一副拳王身形登場。對於首次參與拍攝香港電影，Nonkul都好興奮，仲話想同「宇宙最強」甄子丹較量。

Nonhul練我一身肌肉，絕對稱得上拳手身形。（《一秒拳王》劇照）

為拍《一秒拳王》，Nonkul要操練的不單止肌肉和拳術，更要學習戲中的廣東話對白。Nonkul自言不太難學，不少看過優先場的觀眾更於他的廣東話對白表示驚喜，算是字正腔圓。

在戲中，Nokul飾演個極尊重賽事的拳手，因為對手的囂張，意外地將對方打死。（《一秒拳王》劇照）

Nonkul其實一直對香港影星也有認識，早前接受電影公司的拍片挑戰，要進行「一秒二選一」，考他反應，問到有信心可以打贏邊位男星，笑言無論是Eason、謝霆鋒、劉德華、郭富城、劉青雲還是古天樂，任何一位香港男星最後一定可以打贏他，信心十足。

直至見到張家輝及張繼聰的爆肌照片，不禁大叫︰「Hell No! 我才不會跟他們打！」到最後見到宇宙最強甄子丹和香港真正拳王曹星如出現，Nonkul馬上說很想跟子丹打，唔係因為覺得自己夠打，原來他係子丹粉絲，雖然明知會輸，但仍想試一試！