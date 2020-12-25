10套2020年香港影迷錯過嘅好戲　第一名竟然係恐怖片

受新冠肺炎疫情影響，戲院兩度關閉抗疫，很多電影今年內未能在香港上映，但其他地區的觀眾就能如期欣賞，相信本地影迷都會感到可惜。以下小編為大家盤點10部2020年香港影迷錯過的好戲，大家Mark實心水，待戲院重開時睇返夠本！

《60分鐘招魂直播》獲封年度最佳恐怖片。（電影截圖）

首先要介紹的是話題性十足的恐怖片《60分鐘招魂直播》（HOST），這是首部全程以軟件「ZOOM」拍攝的電影，講述在新冠肺炎疫情下，人與人之間的交流大幅減少，女主角Haley與幾位好友決定每周視訊維繫感情，有一次她邀請了靈媒加入視訊，成功地為大家與靈界接軌，但當斷線後，氣氛瞬間變得詭異，她們亦逐一感受到惡靈正身處在自己的房間內，事情一發不可收拾。

《60分鐘招魂直播》口碑爆燈，在「爛蕃茄」的「新鮮度」（好評）達100%。（網上截圖）

故事設定貼近現實，而且題材夠新穎，電影上映後口碑爆燈，在影評網「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的「新鮮度」（好評）達100%，本來香港片商已安排這部片在12月10 日上映，惜第四波疫情爆發迫使關閉戲院，各位影迷要再等一段時間。

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