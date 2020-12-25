香港聖誕電影20年大數據　劉德華7部稱王周星馳1部KO票房紀錄

2020年受到疫情影響，全港戲院要封院到1月7日。未知屆時會否立即重開，但可以肯定今年聖誕，大家都冇機會入戲院睇戲。原定聖誕檔上畫的《拆彈專家2》、《神奇女俠1984》等都齊齊順延。

回顧過去20年，安排在聖誕檔上畫的香港電影，亦由開初的兵家必爭變成近年的可有可無，個個移師到攻打賀歲檔。咁到底20年來，邊位影帝有最多作品安排鎮守聖誕？邊位影帝曾經多產到，連續兩年都各有兩部戲上畫自己打自己？又有邊個一有戲上，個個都避之則吉免做炮灰變獨家獻映？現在就同大家逐一數數。

《拆彈專家2》原定今年聖誕香港上畫，可惜戲院未開只好順延。（《拆彈專家２》劇照）

劉德華最多作品聖誕上畫

2000年還算暢旺，有5套香港電影爭聖誕檔期，分別有陳冠希《特警新人類2》、古天樂鄭伊健《Bad Boy特攻》、劉德華《阿虎》、郭富城《雷霆戰警》及金城武陳慧琳《薰衣草》，戰況激烈。但去到近年，不少荷里活大製作都安排在聖誕上畫，加上港產片產量急跌，大製作又多以合拍片製作，需要配合內地映期，故大家都轉移搶攻更暢旺的賀歲檔，近10年都只剩下一、兩部香港電影選擇在聖誕上畫應下節。

2000年聖誕，有劉德華的《阿虎》，當年都是聖誕檔票房冠軍，贏了郭富城主演的《雷霆戰警》。（《阿虎》劇照）

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