【特警90Ⅲ】史上最喪電視電影　杜琪峯夥梁朝偉拍出燒鵝味道

梁朝偉於1982年加入TVB，演出過多部經典劇集，但唯一一次拍電視電影，就是由杜琪峯執導的《特警90Ⅲ明日天涯》。這部30年前的作品，癲喪程度比今時今日更甚，連場暴力畫面震撼觀眾視覺，而梁朝偉的賣力演出亦相當吸睛，早在《暗花》面世前，就跟杜Sir有這次精彩合作。

梁藝齡與麥翠嫻飾演的女警非常勇悍。（電影截圖）

《特警90》系列共有三部曲，兩位女主角梁藝齡與麥翠嫻飾演女警，每集追捕不同悍匪，第三集的主要緝捕對象為梁朝偉。戲中梁朝偉飾演荷蘭黑幫殺手，回港對仇家進行報復行動，警方接到線報，派梁藝齡與麥翠嫻負責保護四名目標人物。

開場不久的跳樓戲又係好癲，由墜落一刻到倒斃在地，全程一鏡不漏，雖然明合是掟假人，但視覺上仍相當震撼。（電影截圖）

梁藝齡在追捕梁朝偉的過程中，獲對方出手相救而對其改觀，加上梁朝偉與麥翠嫻的青梅竹馬李子雄相識，四人形成亦敵亦友的關係。梁朝偉的仇人為對付他，到其出身的圍村脅持村民，四位主角展開一場血戰，最終李子雄不幸犧牲，梁朝偉帶著李子雄的親人離去。

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當年梁朝偉已在電影圈發圍，但仍回TVB拍下這部成本不高的電視電影，而且他並沒有「揸流灘」，每一場都出盡力演，其中兩場可謂「演技大爆發」，分別是在廁所用蠻力拆手扣及最尾被仇家虐打的戲碼，有別於在大銀幕上的內斂眼神演技，如此七情上面的偉仔實在少見。

點擊下圖睇梁朝偉演技大爆發

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須知道電視電影預算不高，但在杜Sir手下加上偉仔的演出，就「蔗渣價錢，拍出燒鵝的味道」，其中一幕成條工字鐵插穿私家車，梁朝偉的仇家頭都甩埋，一氣呵成相當壯烈。連場槍戰亦十分到肉，不過就避免不了TVB劇集式的浮誇，各人連中幾槍都死唔去，轉個頭又行得走得。

值得一提的是，《特警90》系列的副導演為游達志，後來跟杜Sir過檔銀河映像，執導過《兩個只能活一個》、《非常突然》及《暗花》等電影，難怪《特警90Ⅲ明日天涯》亦有類似的影子，難怪不少影迷看過都話，這部電視電影質素高到媲美賣票的電影。