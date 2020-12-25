拆彈專家2｜劉德華角色有玄機　內地影評力讚︰唯一貨真價實核彈

香港戲院關門，今年聖誕冇得入戲院睇戲，原定上畫的《拆彈專家2》都被逼抽起，不過內地就如期上映。由於中間都有多部戲撤檔，無意中令《拆彈專家2》跟原定年初賀歲檔的《緊急救援》，成為2020華語電影最後一擊。當中又以劉德華的演出大受好評，更劇透其角色其實是反派，仲帶有《Joker小丑》風範。

劉德華以全新角色參予續集演出。（《拆彈專家2》影片截圖）

《拆彈專家2》在內地上畫兩日，已率先破億，直逼上映8日《神奇女俠1984》1.5億人民幣票房，亦緊貼同樣上映8日的《緊急救援》3.6億人民幣票房。綜觀網民的意見，都覺得該得拍得精彩，連場爆破令人看得刺激，而且更不吝嗇地青馬大橋、機場都照炸不疑。其中有個著名的公眾號「Sir電影」，主筆的毒Sir更以「今年唯一一顆貨真價實核彈」，更指︰「大多數人應該打死也想不到。2020院線華語片最後一炸，會來自『半死不活』的香港電影。」又指電影有濃濃的港味。

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其實劉德華為電影都作出極大付出，電影中由拆彈專家淪為頭號嫌疑犯的他，經常被追捕、肉搏戲連場。除此以外，華仔因為在戲中被炸斷腳，有一系列做Gym、訓練體能等動作場面需要應付，絕對是挑戰極限。

華仔在戲中還有一系列做Gym、訓練體能等動作場面需要應付（官方發相）

傷後不敢操得太勁

向來專業的華仔，今次繼續一貫的「瞓身」演出，所有動作鏡頭都親自上陣，就連在鏡頭後試戲時，華仔亦不假手於人。為展現華仔Fit 爆的一面，《拆彈專家2》加插了不少特訓場面，包括跳繩、打拳、抬車胎等訓練鏡頭，雖然拍攝時體能消耗很大，但大汗疊細汗的華仔未有言累，反而愈拍愈精神，狀態大勇，當中打拳一幕，華仔更「阿虎」上身，重擊拳拳到肉，絕無欺場。

事後，華仔表示平時甚少做gym，因為不想太大隻，而他主力做帶氧運動，他笑言年輕時甚麼運動都玩，不過自從受傷後，他玩所有運動都不敢去得太盡，而在云云的動作鏡頭中，華仔指抬車胎較為吃力，始終巨型的車胎重量十足。