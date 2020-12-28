《蛛屍馬跡》謝拉力圖演連環殺人犯　兩大影帝合力破案機心處處

由兩大影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）和雷米馬利克（Rami Malek）主演的全新警匪片《蛛屍馬跡》 (Little Things)，日前公開第一條預告片。電影改編自一宗發生在加州的連環兇殺案，兇手由謝勒力圖（Jared Leto）飾演，雖然表面證供都指向他就是兇手，偏偏就冇實質證據足以判他入罪，於是要兩大神探合作，但二人背後竟又各懷鬼胎，滿有心計。

丹素華盛頓在戲中擁有驚人的觀察力，往往洞悉到旁人不起眼的證據。（影片截圖）

《蛛屍馬跡》故事設定於加州艾肯縣（Kern County）上，兩位警探聯手追緝一名連環殺人犯。丹佐華盛頓飾演的資深警探 Deke，查案多憑過人直覺，加上觀人於微，擅長洞悉常人不留意的細微線索，即戲名「Little Things」，只是他不愛守規矩，行事偏激，令他多年來累破奇案但都晉升無望。為破此案，被逼與雷米馬利克飾演的警探合作，惹起衝突。

謝拉力圖演的殺人犯角色，令人有不寒而慄的感覺。（影片截圖）

電影如無意外，暫定2021年1月上映，有指之前憑《續命梟雄》贏得奧斯卡最佳男配角的謝拉力圖，有望憑此角色初嘗影帝滋味，而且整套戲鋪排都似專誠找來兩位影帝級人馬加持，可見野心不小。