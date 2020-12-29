羅拔唐尼貼文賀史丹李98歲冥壽　「生日快樂，我們想念你」

為《Marvel》創作不少經典角色的史丹李（Stan Lee），於2018 年不幸離世，雖然已離開大家兩年，但對他的思念依然冇減。日前是他98歲冥壽，不少漫威迷都有出貼文，向這位漫畫界巨人致敬。其中因飾演其創作角色鐵甲奇俠而大紅的羅拔唐尼（Robert Downey）亦沒有忘記這位朋友。

羅拔唐尼日前在其社交平台，貼上一張跟史丹李的合照。（羅拔唐尼＠IG）

羅拔唐尼日前在其社交平台，貼上一張跟史丹李的合照，並寫上當時史丹李跟他說的一句話︰「你就是Tony Stark？」隨後便寫上︰「生日快樂，史丹，我們掛念你。」送上一份暖暖的祝福。

原來片段中更埋下對Stan Lee的致敬小彩蛋。（影片截圖）

「Marvel 之父」Stan Lee曾成為影迷最佳角色不無道理，皆因他每次出現時都會引來陣陣笑聲。（《鐵甲奇俠2》劇照）

除了不少明星及粉絲有貼文送祝福，史丹李的官方Twitter貼上感謝這位創作巨人。「今天原本該是史丹李的 98 歲生日。對全球粉絲來說，史丹李有著相當深遠的意義，當然粉絲們對他來說也一樣重要。」隨後更鼓勵粉絲留言，分享跟史丹李的難忘時刻。

2018年因病離世的Marvel之父Stan Lee，在《復仇者4》是他最後一次客串電影演出，戲中他在1970年的神盾局總部外出現，身邊有一名火辣女伴，提醒大家有愛可以力敵世界。