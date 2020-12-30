《刻在你心底的名字》影評︱理性忙於疏理情節　失去應投入的感性

台灣電影《刻在你心底的名字》，數月前在《香港國際電影節》上映優先場，已掀起一片騷動，不少人爭住買飛先睹為快，後來傳出電影不會在港上畫，轉在Netflix放映，連帶在《香港同志影展》舉行的優先場都掀起話題，有人為爭取最後一次在大銀幕欣賞的機會，願意花數千蚊炒價入場，可見該片的確有著懾人魅力。

《刻在你心底的名字》口碑極好，令電影未上映已具聲勢。（電影劇照）

是戲名改得太好？兩位主角太靚仔？主題曲太好聽？還是就是一股BL潮太熾熱，令大家對《刻在你心底的名字》滿有期盼。故事發生在80年代剛解嚴的台灣，一對大男孩遊走在友情與愛情之間的關係，在80年代的華人社會，這份同性感情就是充滿抑壓，處處難以釋懷。男主角陳昊森飾演的張家漢，早就懷疑自己是同性戀者，有想過是一個「問題」，想去解決，但好快便按捺不住，進取去愛。

戲中二人的爭吵不斷，充滿年輕時的激情。（《刻在你心底的名字》截圖）

另一主角曾敬驊飾演的Birdy，大情大聖，原是一位異性戀人，更對張家漢的曖昧行徑和劇烈追求感煩厭。不過時日遠去，在多年來沒人愛的空虛下，有人對自己的關心已足夠去打破性別規限，跨過界線愛上這個人。二人的感情大致如上，收看前就想，到底這段感情如何能描寫到，令異性的他都難以抗拒才是重點。

正是這份期望過大，看畢後反而有種失落，失落在這份感情沒預期的刻骨銘心。二人開始是一見鍾情，一個傻氣滿滿，一個心思熟慮想靠近。在男校內，有人對自己好，無論友情定愛情都不願分得太清，都欣然接受，這一段亦是電影最好看的一回，單戀的忐忑滿有初戀情懷。只是當台灣宣布解嚴，開始可以男女一同授課，異性的引力令這段關係起了暗湧。

二人溫馨時光，是全片最好看的。（《刻在你心底的名字》劇照）

二人感情的蜜月期過去，劇情的牽引力亦隨之化開，面對關係變差，解決方法就是接二連三的吵鬧，你罵我，我告狀，你鬥氣，我要脅，一場又一場恨多於愛的表現，看得很勞氣。加上導演將回憶片段穿插其中，又加上髮禁前兩位男主角太撞樣，一堆堆混亂令忙於梳理情節的理性，大大影響投入當中的感性，變得抽離。那份情緒未刻到心底已收起，流逝遠去。

二人開始是一見鍾情，一個傻氣滿滿，一個心思熟慮想靠近。（《刻在你心底的名字》劇照）

不過全片倒有讓大家看得深刻的時候，戲中的歌曲是一絕，主題曲《刻在我心底的名字》固然妙絕，舊歌《這個世界》又是令這一代觀眾，好好去重新認識這首老歌的時候。至於中段點綴的情慾戲，明顯是回應市場需求，對不少慕名而看的女生而言，已值回票值，然後發難跑到海邊的二人獨處時刻，又是彰顯情慾畫面魔力的最佳證明。但正正就是接連的愛與慾，你有懷疑這段感情是建基在慾多於情嗎？到他質疑神父不懂男男的愛時，又是否有說服力？