《拆彈專家2》謝君豪首演恐怖份子　「玩炸彈咁激都係第一次」

《拆彈專家2》雲集兩大影帝劉德華和劉青雲主演，要抗衡這兩位好戲之人，當然要搵番位猛人坐鎮，而劇組就找來謝君豪飾演大反派，做恐怖份子。為此角色，謝君豪更獻出多個第一次，包括漂髮漂足５次。

謝君豪角色起初，都未變「髮」。(《拆彈專家2》劇照)

謝君豪提到在《拆彈專家2》飾演奸角時，強調自己在戲中並不是拆彈，而是專門放置炸彈。「我是個極端理想主義者，要將世界推倒重來！」為了演活這角色，謝君豪起初想為自己打造一個前所未有的造型，本來想駁髮但不成事，所以最後決定漂白髮。「足足漂了五次，從來未見過自己這樣子，是個全新謝君豪。」他又謂拍攝過後對一頭白髮非常不捨，笑言希望可保持這個造型。

謝君豪這個造型確實搶眼。(《拆彈專家2》劇照)

過往曾演出不少反派角色的謝君豪，直言「玩炸彈咁激都係第一次」。不過更興奮是可以去到機鐵站和港鐵車廠「參觀」，笑言非常過癮︰「平時我也會去搭機鐵，但今次可穿梭不同機鐵站拍攝，機會很難得，只有凌晨1點至4點可以拍攝，每次時間都非常緊逼。」

拍攝只能每日凌晨1點到4點進行，非常緊逼。(《拆彈專家2》劇照)

提到於車廠內開工，謝君豪坦言讓他大開眼界︰「過往從未入過列車控制室拍攝，我哋要遵守好多規則，因為有一定危險性，不可觸碰任何東西，而且要有工作人員全程在旁。」他又謂︰「踏入車廠範圍前每人都要聽講解，由個人安全講到規則，因為現場很多電纜，要保持適當距離，手都唔可以伸太高，驚有電會危險。」