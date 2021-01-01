DC高層證「蝙蝠俠」唔止一個　羅拔柏迪臣被導演逼到崩潰

由羅拔柏迪臣主演，Matt Reeves執導的全新《蝙蝠俠》，受到疫情拖累，拍攝期一再延長，上映期亦要作出調動。不過當電影仍未完成，早前DC 電影總裁Walter Hamada，接受《紐約時報》訪問時就率先透露DC來年的大計，其中講到蝙蝠俠更表明不會得羅拔柏迪臣一個演，將會有另一個蝙蝠俠出現在DCEU。

羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》讓影迷對DC電影重燃希望。（《蝙蝠俠》劇照）

在訪問中，Matt Reeves談到賓艾佛力之後，將有一位新蝙蝠俠登場，當大家以為他了無新意地講羅拔柏迪臣時，原來他是指羅拔柏迪臣並非頂替賓艾佛力的位置，他只是年輕版。「我想現時觀眾已經夠聰明，足以理解這個決定。只要我們能拍出好電影， 大家就會去看。」

《蝙蝠俠》在今年初開始拍攝，但兩度因新冠肺炎疫情而被迫暫停拍攝。（《蝙蝠俠》劇照）

「蝙蝠俠」賓艾佛力表現麻麻，他本人亦不太滿意。（電影劇照）

Matt Reeves意思就如《Joker小丑》一樣，原先在《自殺特攻：超能暴隊》中已有一位由謝拉力圖飾演的小丑，但後來華堅馮力士亦參與拍攝《Joker小丑》，兩個是獨立故事，但亦有所關聯，大可視為DCEU之內，以及獨立篇兩個版本。事實上，賓艾佛力在演過《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《正義聯盟》後，將來在2022年的《閃電俠》電影中作最後登場便功成身退，DC電影正尋找合適的演員接任蝙蝠俠。

《蝙蝠俠》前導預告解說！

+ 30 + 30 + 30

與此同事，正在拍攝中，羅拔柏迪臣的新版《蝙蝠俠》也鬧出是非，事緣羅拔柏迪臣跟導演Matt Reeves不咬弦，據消息人士透露，由於導演要求吹毛求疵，而且有極強的控制慾，加上柏迪臣在確診新冠肺炎後，已疲於奔命，但康復後回到片場，導演未有降低要求，最瘋狂一次是要柏迪臣穿上笨重的戲服演一幕達50次，面對導演的無止境的要求，柏迪臣顯得筋疲力盡，瀕臨崩潰邊緣。