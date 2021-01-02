非凡三俠︱張智霖歌曲劇集都有代表作　因乜解究電影一直欠奉？

無綫（TVB）新劇《非凡三俠》雖然只是6集完的短劇，但質素及故事就獲觀眾讚好，令主角之一張智霖（Chi Lam），繼《十月初五的月光》、《衝上雲霄II》後，再多一部電視劇代表作。

其實Chi Lam一直都作三線發展，歌曲代表作都有《逗我開心吧》、《祝君好》、《十指緊扣》，偏偏數到電影，似乎又一直未有令人立即記起的角色，到底當中仲差啲咩？

新劇《非凡三俠》入面，張智霖一樣是最搶眼一員。（《非凡三俠》截圖）

劇集卡士十足。（《非凡三俠》劇照）

劇集太強電影版變抽水作

細探張智霖未有電影代表作的原因，最大可能應該是他的劇集演出太強勁，較多有經典作之餘，甚至都能掀起話題，連帶電影公司都打他主意，改拍電影版。例如2000年的劇集《十月初五的月光》太成功，同年便跑出一部《跑馬地的月光》，但明顯是抽水作，除了有相應的卡士外，其他沒甚關聯劇本亦不濟。

多年後，《十月初五的月光》真的開正式電影版，除繼續有佘詩曼，又找來葉念琛做編劇及導演，但作品出來既失去劇集原味，更硬加狗血情節，令不少粉絲覺得是毀掉童年回憶之作。

當年的初哥哥，無對白都夠贏。（《十月初五的月光》劇照）

大製作慘變爛片

而另一次敗筆又是來自劇集的電影版，張智霖在《衝上雲霄II》（2013）的Cool魔形到爆炸，連帶電影公司找來原班人馬，由鄒凱光執導，再加埋古天樂、鄭秀文超強陣容拍番套電影版，成為2015年賀歲片。結果又係出事，成套戲變成90分鐘MV，無劇情可追，就只有聽歌同睇靚景，而且好明顯6個人3對情侶甚少同場，完全是分開拍再合成一片，無誠意可言。即使在最大包容度的賀歲檔上映，都難掩當年觀眾想年初一就應一應赤口傳統。

電影版卡士更強勁，可惜劇本壞事。 (《衝上雲霄》劇照)

角色從來負責Chok

另一因素，可能是一個「本身問題」，就是張智霖本身太靚仔，令到導演們找他演的角色，都傾向賣靚靚仔仔，做視覺擔當，角色上甚少有突破性演出，作品變得局限難有發揮。例如近年一系列的字母風暴系列，都是走型佬破案路線，難令觀眾留下印象。