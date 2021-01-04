李香琴逝世︱《家有囍事》奶奶大受歡迎　對白獲網民追捧變金句

「一代奸妃」李香琴今日（4日）因病離世，享年88歲。演粵劇出身的琴姐，於1956年由關德興引薦加入影壇，從影65年拍過近450部電影，早年在粵語片專演「西宮娘娘」，奸角形象深入民心。

琴姐在《家有囍事》飾演常老太，因為冇電視睇而崩潰，這一幕Cap圖成為網民常用的經典。（電影截圖）

不過對較年輕的影迷來說，琴姐最經典的電影角色應為1992年賀歲片《家有囍事》，她飾演黃百鳴、周星馳及張國榮三兄弟之母，與戲中另一半關海山的戲份雖然不多，但就妙語連珠笑料十足。劇情設定兩老熱愛睇電視，有日因家中停電冇得睇，兩老情緒崩潰，在客廳高呼：「世界末日啦！慘無人道呀！」，這一幕成為網民現時常用的Cap圖。

兩老收看的粵語片出現琴姐本人，她更幽自己一默。（電影截圖）

《家有囍事》當年大收近4900萬，一度刷新票房紀錄，周星馳、張國榮、吳君如、毛舜筠及張曼玉等主角的演出固然精彩，但琴姐與關海山的表現亦十分出彩，每次出場都令人發笑，立即點擊下圖重溫琴姐的精彩演出！

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身為《家有囍事》監製的黃百鳴回應琴姐死訊時表示：「同琴姐合作係自新藝城《八星報喜》開始，然後每部賀歲片都自然會想到揾琴姐參與，《家有囍事》常母角色最深入民心，就算近年的《花田囍事2010》、《最強囍事》都會揾琴姐，之後琴姐身體唔好，唔係好行到都有同古仔探佢同佢飲茶，所以今日收到琴姐走咗，好唔舒服。」