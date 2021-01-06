神奇女俠1984｜反派Maxwell Lord參照特朗普？　姬嘉鐸親自回應

DC超級英雄片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）現已上映，以及在串流平台HBO Max同步上架，當中除了女神姬嘉鐸（Gal Gadot）、童星Lilly Aspell、「豹女」Kristen Wiig、男神基斯派恩（Chris Pine）外，其實反派Maxwell Lord（Pedro Pascal飾）在戲中的行為、造型都一樣令人注目，更有網民指出原來他是在影射美國總統特朗普（Donald Trump）。

《神奇女俠1984》現正在HBO Max串流平台上架。（《神奇女俠1984》劇照）

反派Maxwell似足特郎普？

首次在DC電影現身的反派Maxwell Lord獲得不少討論度，其中最主要的原因是他的外型太像特朗普，令人不斷將兩人聯想在一起，但女主角姬嘉鐸日前就對否定了該揣測，她指出Maxwell Lord不是由特朗普或其他政治人物為藍本。「當我們在拍攝時，其實並未有想到，直至我們去了白宮才意識到。」

不少網民將Maxwell Lord跟特朗普聯繫在一起。（路透/U.S.）

Pedro Pascal冇模仿特朗普

姬嘉鐸補充導演Patty Jenkins，以及編劇Dave Callaham和Geoff Johns，最終以1987年的《華爾街》中，Gordon Gekko的形象來創作出Maxwell Lord，他是名有錢而且不擇手段的企業掠奪者，而且Maxwell Lord比起大反派其實更似一名平凡人，只是他有自己的抱負，想要成為你在電視上能看到的一切。

而據她所知Pedro Pascal從未試圖去模仿特朗普或其他事物，只是在創造出一個新的角色。

Maxwell Lord在戲中有不少瘋狂行為。（《神奇女俠1984》劇照）

導演及編劇以Gordon Gekko的形象來創作出Maxwell Lord。（電影劇照）