《水行俠2》傳加入新演員減Amber Heard戲　轉頭為佢開個人影集？

因為尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司，除了纏繞二人的事業，更因為二人形象受損，先後分別被電影公司拒絕合作，其中尊尼特普就被剔出《怪獸與牠們的產地》系列，甚至被指已列入業界「黑名單」。不過網民就一直不服女主角Amber可以一直相安無事，未被業界懲罰。

Johnny Depp與Amber Heard 的官司，無意間影響了整個影圈。（Getty）

不過日前，知名 電影YouTuber Grace Randolph就爆料，指華納兄弟有意為《水行俠2》新加一名華裔女演員，以刪減Amber的戲份，正當不少網民都拎定香檳出來時，日前Grace又話事有後續，原來刪減戲份是另有鋪排，有指華納會在 HBO MAX 上，發展《水行俠》梅拉（Mera）的個人影集，主角當然是Amber Heard。

未有醜聞前，Amber Heard個角色其實相當討好。（《水行俠》劇照）

消息一出更為震驚網民，簡直與民意逆向操作，如傳聞屬實，華納看來真係做到視民意如浮雲。至於「梅拉」一角，在戲中是一名公主，從小受亞特蘭娜照顧，擁有心靈感應和操縱水的能力，原本是奧姆的未婚妻，但堅信亞瑟（水行俠）能成為更好的領袖而離棄。