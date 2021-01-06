宮崎駿80歲大壽無數粉絲祝賀　期待《你想活出怎樣的人生》面世

宮崎駿喜昨天是他的80歲大壽。（Twitter）

日本動畫大師宮崎駿昨天（5日）是他的80歲大壽，一眾粉絲都在他的Twitter祝賀他，同時希望老師身體健康，以及創造更多作品讓粉絲觀看。宮崎駿老師在吉卜力工作室創作的作品無數，每一套都成為不少人心中的經典，如《天空之城》、《風之谷》、《龍貓》、《千與千尋》等。

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雖然宮崎駿老師常提出退休宣言，但每一次的短暫休息過後又會創作一部佳出，而宮崎駿對上一次退休宣言後，老師於2016年宣布復出，但新作《你想活出怎樣的人生》（君たちはどう生きるか）至今還沒有面世，讓一眾粉絲等到頸都長。

而大師生日亦是在吉卜力工作室開工的日子，順帶一提，吉卜力工作室於2021年來臨前，在Twitter創立了官方帳號，短短六天人數已突破32萬，可見吉卜力工作室的人氣沒有絲毫減退。

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