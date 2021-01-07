櫻坂46菅井友香慘被屈？　認錯Will Smith 做Morgan Freeman

香港有市民誤將許志安認錯做杜德偉求合照事件，令當事人非常尷尬。昨日（5/1）網上就傳出一張合照，主角是韋史密夫（Will Smith），而求合照的是日本女團櫻坂46隊長菅井友香及成員齊藤冬優花，不過二人在合照上就寫上︰「With Morgan Freeman（犘根費曼）」難道大家都是黑人，不用分得那麼細？

韋史密夫於2019年5月，曾為電影到日本宣傳。（電影《阿拉丁》劇照）

起初網民都沒留意相中人是誰，只看到句標題。（網上圖片）

事緣一個名為「Hey Admin, Sauce Please」的facebook專頁，分享了一張3人合照，而重點是在相片上方寫上一句「With Morgan Freeman」，這個係黑人就認Morgan的行徑，立即被網民瘋傳，而當時版主並未知道求合照的是櫻坂46隊長菅井友香及成員齊藤冬優花，到有網民留言後情況更熾熱。

這張相是由幕後工作人員，當日上載到IG，近日被人翻出來惡搞。（網上圖片）

過經過《香港01》考查，發現相片是來自2019年，韋史密夫去到日本宣傳《阿拉丁》時攝的，而當時已有幕後人員貼上合照在社交平台，但所寫的是「Thanks for coming!!! #aladdin」好明顯兩位是被網民惡搞，搞到兩位好似連荷里活明星都傻傻分不清，認真冤枉。