日本「臨記王」福本清三因癌離世　專演死者鏡頭前被殺逾5萬次

日本資深男演員福本清三於今年元旦日因肺癌離世，終年77歲。香港觀眾對他應該印象不深，他從影50多年以跑龍套為主，在日本有「被斬5萬次的男人」之稱，在鏡頭前被殺死超過5萬次，有時在同一部作品仲會死幾次，但最離奇的是，大半生當臨演竟然變成影帝！

福本清三的充滿迫力的死法令導演及觀眾留下深刻印象。（劇照）

福本清三於15歲時加入東映京都攝影所，展開當臨時演員的生涯，他由20歲起開始扮演被人殺死的小角色，在每一部出演作品都會被殺，多年來就累積如此驚人的數字。雖然每次出場時間非常短，但福本清三沒有因而「揸流灘」，更因為落力扮死而吸引到導演注意，獲得更多演出機會。

福本清三所演的角色大多都沒有名字，通常稱為「被殺死的人」。（影片截圖）

在《最後武士》與荷里活巨星湯告魯斯同場。（劇照）

到70年代尾，福本清三開始獲得戲份較重的角色，更參演過荷里活電影《最後武士》，扮演一名不願意說話的沉默武士，並展現以往充滿迫力的死法，他的角色沒有名字，在演員名單上被標註為「被殺的角色」。

福本清三越老越有巨星風範，以71歲之齡封《加拿大奇幻電影節》影帝。（電影截圖）

福本清三生前永不言休，堅持作幕前演出，演了多年跑龍套，終於在2014年電影《太秦燈光下》擔當主角，他飾演「專門演出被殺角色的資深演員」，更憑這個角色獲得《第8屆加拿大奇幻電影節》的最佳男主角，為首位得到這項殊榮的日本人，終於交出演藝生涯的代表作。