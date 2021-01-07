張建聲第三度為角色增肥　目標220磅︰趁有能力就做！

向來不錫身，為角色踩到盡的張建聲，近月不時在社交平台公告，新一年第一個角色就要增肥演出，而且今次最大挑戰是要超越《壹獄壹世界︰高登闊少踎監日記》中，肥積200磅的紀錄，要去到220磅，到底咩角色需要咁大犧牲？

日前，張建聲在社交平台上載一張「身懷六甲」，肉感非常的全身照，然後寫上︰「2 months to go...#進度理想係間中出現胃痛 #輪廓開始消失了 #二百零幾磅我仲未出動到飲奶粉」在事前張揚的增肥預告下，2個月過去阿聲已有不俗成績。而最新的一張大頭自拍照，更見到昔日的輪廓全消，已變成不折不扣的肥仔。

張建聲的身形好多變化。（《一秒拳王》劇照）

問到阿聲因咩角色咁搏命？原來是為一位新導演的處男作「獻身」，題材為60-80年代港產武俠片，阿聲飾演一個懷才不遇的導演，為人好hea做事求其。阿聲：「導演睇過我訪問、知我做嘢方式，角色為我度身訂造，令我覺得好榮幸。睇過劇本好喜歡，值得為角色增肥。」阿聲希望透過該電影喚醒觀眾，憶起香港武俠片文化。

而家睇番，肥積直頭瘦啦。（劇照）

問到增肥過程是否極痛苦，原來不止心理上痛，還有生理上，因為引發了胃痛。「係傷身，會易攰、眼瞓、食到胃痛胃抽筋，間中要食胃藥止痛，不過我計過，一共要增30幾磅，唔係無可能，三月就38歲，趁有能力就做咗先。」不少網友都留言叫他小心身體！

為電影《一秒拳王》，阿聲45日內成功減磅。（網上圖片）

不過講到增肥進度，一個月時間已經有20磅進帳，阿聲覺得為角色付出是值得：「2015年拍攝《壹獄壹世界》便日飲4杯增磅奶粉，谷肥至200磅40吋腰，今次已經係第三次增肥，係辛苦但無辦法，本身要做殺手要瘦部戲因為延期、變咗增肥這部要提前拍，所以拍完又要即刻用兩個月時間落返170磅左右。」其實阿聲上年為拍《一秒拳王》，已經用45日，由190多磅減至167磅仲操到肌肉，所以他都有信心做到。