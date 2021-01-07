張敬軒新歌《俏郎君》取材同名電影　填詞黃偉文︰留咗48年的題材

今日（7/1），張敬軒突襲式於凌晨推出全新專輯《The Brightest Darkness》，17首歌全數有得聽。除了早前派台的《感情寄生族》、《空手而來》，還有全新主打《俏郎君》。填詞人黃偉文（Wyman）同時在個人IG貼文，道出歌名源自1973年的同名電影《俏郎君》（The Way We Were），一部由羅拔烈福及芭芭拉史翠珊主演的愛情經典。

在軒仔出post公布出碟同時，Wyman亦貼上《俏郎君》電影海報，講出創作這首歌的靈感來源。（黃偉文@IG）

軒仔留言多謝Wyman將這個故事題材留給自己。（黃偉文@IG）

Wyman︰留咗48年的題材

Wyman在貼文中寫上︰「你有無聽過呢齣戲？未聽過的話，聽 @hinscheung」然後落了數個hashtag #戲如人生 #突然上線 #一套1973年嘅戲對照一首2021年嘅歌 #套戲香港中文名就係歌名 #真心籌備經年。隨後軒仔亦現身在貼文上留言︰「Thank you Y」，Wyman亦回覆︰「留咗48年的題材，冥冥中留返比（畀）你」

張敬軒凌晏突發宣布推出全新專輯《The Brightest Darkness》。（網上圖片）

二人曾經有過溫馨時刻。

重拾這部1973年的電影，並將當中的題材入詞，到底這個故事跟首歌有何關聯？由羅拔烈福及芭芭拉史翠珊主演的《俏郎君》，講述二人在大學時間一見鍾情，縱使之間有很大分歧，尤其在政治取態上，女方Katie是擁護馬克思主義以及強烈反戰的猶太人，而男方Hubbell則是一個沒任何政治背景，明哲保身的新教徒。偏偏二人能互相欣賞，互生情愫，最後更有機會走在一起。以為可相安無事，以為路再不同都可用愛去包容，但日子久遠，終發現二人的愛存有委曲，最終都難再行下去。

憑著愛不足夠

Wyman想借電影這份相愛不相親的遺憾，寫上《俏郎君》。就如張敬軒在IG貼文中寫上︰「分開，不是不愛，而是為了不要再繼續傷害。在一起雖然深愛，但仍然不能避免地彼此傷害。」歌詞亦有這樣的一句︰

情人之間／講心比講理／更簡單 張敬軒《俏郎君》

戲中這段感情，其實雙方都有努力，都曾經想為最愛放低自己的理念、信仰，務求純純粹粹地談一場地老天荒的愛，但Katie對Hubbell的失望是日益嚴重，而Hubbell亦非視而不見，當感受到女朋友對自己每每失望的神情，就是不好受，最終落得無疾而終，剩下美好回憶。能夠談一場純粹的愛情，原來並非理所當然。而去到副歌部分，張敬軒的演繹就更為激昂沉痛︰

跟你試過遷就 ／痛也不分手／先至悟到人世裡／有一些價值是比愛恨大／要補這個深溝／憑著愛不足夠 張敬軒《俏郎君》

黃德斌與周家怡，在MV飾演一對相愛不能相親的夫妻。(《俏郎君》MV截圖)

接連到MV，黃德斌與周家怡的關係都是滿有愛，就算德斌遇上車禍手腳嚴重受損，家怡都對他不離不棄，奈何女方家人的目光，以及失去工作能力和尊嚴的重創，都不是一句我愛你可以彌補，在憑著愛不足夠下，二人都要簽字離婚收場，這跟電影結尾，二人相遇但沒再一起的分開，同樣遺憾。