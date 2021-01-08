廿二世紀殺人網絡｜22年後重溫冇過時　奇洛李維斯顏值巔峰最心動

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列電影三部曲早在2003年結束，而《22世紀殺人網絡》被外界形容為經典及神作，相隔這麼多年人氣依然高企，最近串流平台Netflix，將《22世紀殺人網絡》三部曲上架，引起一眾影迷重溫的衝動，更榮登Netflix電影榜第二名，值得一提，第一名都是他主演的電影《殺神John Wick》。

Netflix頭四名電影都係奇洛李維斯主演。（Netflix）

《22世紀殺人網絡》第一部於1999年上，距今已有22年，作者當時年紀太少，印象中是租碟去朋友家觀看。相隔十幾年再重溫，很多劇情都忘記了。當日在家中重溫時，不禁說聲︰「奇洛李維斯真係好靚仔呀！」劇情就不多說，讀者可以再重溫會更有驚喜。若說《殺神John Wick》的奇洛李維斯是「佬味濃」，迷倒一眾男士以及師奶粉絲，那拍攝《22世紀殺人網絡》時只有35歲的他，一定是全盛時期「靚仔」，樣貌無可挑剔，加上戲中穿起全黑西裝，再配上一件長褸以及一副黑超，真係睇到「嘩，嘩，嘩」聲，怎會有一個如此「靚仔」的人。

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另外現在看回這一部22年前的作品，亦完全不覺得情節過時，戲中有一個情節，亦是現實中大家夢寐以求的事，就是指奇洛李維斯原是個不懂武術的人，但只需一個軟件輸入他腦內，秒懂武術，令人羨慕。如果現實中能可以有這樣的程式，不需任何辛苦就學有所成就太好了。當然這只能幻想，因為不付出任代價就想獲得好處，現實真的是妄想。

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戲中不少經典場面相信都會令大家至今仍難以忘懷，只說兩幕，一幕是反派史密斯探員用槍射奇洛李維斯，這一幕用了稱為Bullet Time的慢動作去拍攝，奇洛李維斯向後慢慢閃避，奉為經典。而另一幕則是最後奇洛李維斯與史密斯探員對打，奇洛李維斯用中國武術，側身對著對手，再以單手讓他，相信這兩幕是當年每位觀眾看罷，都會私下與朋友重演的動作，至少當年作者讀書時期常與一眾朋友一起這樣互動，情況如上年大家睇完《TENET天能》會倒後行一樣。

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最後不得不說，戲中的金句都不少，都很值得跟讀者們分享一下

「你有過這種感覺沒有，就是不敢肯定自己是醒著還是在做夢」

「你執著於耳聽為虛，眼見為實，但凡這種人都有大徹大悟的期待，聊可安慰的是，如此就已經離真理不遠了。」

「丟掉一切私心雜念，丟掉害怕，疑問和拒信，解放你的思想。」

「當一個救世主就好比心裡愛著一個人，別人不能告訴你戀愛了，只有你自己明白，擔心憂心，酸甜苦辣。」

「你要記住，不要信這些亂七八糟的命運胡謅，你相信自己的命運自己掌握。」

「莫菲斯有個信念，他願意為它犧牲生命，我能體會，所以我得去，因為我也有信念，我相信我能把他救走。」

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