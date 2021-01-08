戲院將停業135天商會發信促政府解封　「又係我們行業來埋單」

早前政府宣布延長社交措施至2021年1月20日，代表戲院將繼續停業至少達135天。今日（8/1）戲院商會發出公開信，表明長期封院從業員工無法捱至年關，對於政府甚至表示農曆新年前放寬的機會也不高，感到被冷待說得著實輕易，故促政府讓戲院儘快重開！

自疫情爆發以來，戲院已第三度停業。（資料圖片）

今次是自疫情以來，戲院商會第二次發公開信，自疫情開始，戲院已三度被勒令停業，期間已有2間戲院結業 （L Cinema 及有59年歷史的元朗戲院），對於政府表示農曆新年前放寬的機會也不高，商會覺得話說得輕易，但對戲院及電影業界來說實在非常痛苦，情況已岌岌可危不排除有更多戲院陸續結業，戲院業及員工均感到十分擔心及前路茫茫。

公開信中更收集了一些戲院員工的聲音，希望反映給傳媒及政府知悉︰

戲院唔俾開已經多月沒收入, 冇錢俾家用冇租交冇面見家人, 繼續冇工開唔知道年關點過! 戲院員工心聲

「已經做足晒安全措施，最高規格都唔俾開」

「成個商場都係人，所有舖頭都開門，淨係我哋要關」

「觀眾帶晒口罩睇戲, 唔會講嘢點計都比食肆除低口罩食嘢安全啦! 點解要向戲院開刀」

上年8月，隨著疫情放緩，戲院曾經有限度重開。（資料圖片／黃寶瑩攝）

冬至, 聖誕, 新年, 好多市民誇家庭聚會, 傳播鏈唔斷, 又係我們行業來埋單 戲院員工心聲

「戴晒口罩睇戲時又唔講嘢，仲安全過搭巴士港鐵啦」

「無限期咁停, 真係冇飯開了」

有冇睇到而家每日有幾多人一家大細出去行街出去商場迫, 點解商場內只係戲院唔俾開? 戲院員工心聲

「每close一次再重開我們要投放幾多宣傳時間先可以再吸引觀眾回戲院」

「手停口停, 認真唔係辦法, 年關難過」

「最高危的飲食業都開到6:00PM啦」

今次真係成個電影業都被攪彎晒 戲院員工心聲

戲院雖曾經重開，但場次未見爆滿。（歐嘉樂攝）

最後，商會指戲院在疫情期間，一直遵照政府的防疫要求，甚至做得更廣更多，戲院業界亦願意在有條件下重開，因此我們促請政府儘快讓戲院復業，令戲院員工可以復工，生計得以維持，捱過年關，如戲院未能儘早重開，恐怕戲院甚至整個電影業難以繼續生存。