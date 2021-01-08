【月老】九把刀新片首預告曝光　柯震東演顏值爆燈月老

繼《那些年，我們一起追的女孩》及《 報告老師！怪怪怪怪物！》後，九把刀執導新作《月老》今日（8日）公開首條預告片，電影由柯震東、王淨及宋芸樺主演，柯震東飾演史上最靚仔月老，令不少「絲打」心心眼。

女網民表示對柯震東的高顏值心心眼。（預告截圖）

《月老》改編自九把刀的同名小說，比《那些年，我們一起追的女孩》及《打噴嚏》的原著小說更早面世，有指是最被讀者期待拍成電影的作品。故事講述阿綸（柯震東 飾）在準備向女友求婚當晚，慘遭雷擊慘死來到陰間，對生前記憶一片空白，被迫做出選擇，是要投胎轉世，還是擔任神職月老，阿綸就此加入月老新鮮人集團，穿梭在人間與地府之間。見證了許多人與人的相愛與牽絆，考驗阿綸自己該如何找回記憶，並找回他自己的命中註定。

戲中月老似蜘蛛俠識「出絲」。（預告截圖）

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九把刀透露自己在 2019 年初開始動筆寫劇本，並於年尾開拍，電影直到現在仍在進行後製，而選擇改編《月老》背後亦有段故：「之前會害怕人死之後失去意識，然後對這個世界沒有感覺，也不確定靈魂是否真實存在，如果不存在是否所有的事情和記憶都歸零了？我在20年前寫的《月老》提供了每個人不同的世界觀，然後在陰間提供了一個可以累積陰德的神職選項，這樣就讓這個不敢碰觸的議題有了出口！」