《我左眼見到鬼》鄭秀文被低估之作　超虐心結局掀全片反高潮

電影《我左眼見到鬼》（2002），是鄭秀文自《孤男寡女》跟銀河映像合作取得成功後，延續下來的作品，亦是鄭秀文首次跟劉青雲電影同場。 戲名顧名思義是套靈異喜劇，不過當年有觀眾覺得戲名改得有點求其，預告中見Sammi一句大嗌︰「我左眼見到鬼呀！」加上青雲誇張的戲服和浮誇演繹，令不少人卻步，但原來這個決定會令你走寶。

當Sammi老公離世後，劉青雲飾演的王勁威便出現。（《我左眼見到鬼》影片截圖）

「有幾愛？識得嗰７日」

故事講鄭秀文飾演的何麗珠，一次旅行邂逅富家子Daniel，相識七日便閃婚，可惜未及回港Daniel便在馬爾代夫潛水意外溺斃。回港後才發現亡夫原來是有錢人，並意外繼承了大筆遺產，因而引起奶奶疑心，覺得她為錢而嫁自己個仔。「七日可以有幾愛？」偏偏何麗珠真的很掛念這位七日老公，百辭莫辯，她決定終日借酒消愁，一次醉駕更將丈夫深愛的古董車撞毀。

意外後，Sammi有了異能見到鬼魂。（《我左眼見到鬼》影片截圖）

雖然意外中相安無事，但麗珠的左眼因而擁有見鬼的能力，垂死一刻仲見到小學同學王勁威的鬼魂（劉青雲 飾）。這位兒時又是溺斃的同學，身前已經暗戀麗珠，終日徘徊她左右，助她解困討她歡笑，又騙她只要大叫「唔再鍾意老公」、「唔再掛住你」就可以見他一面。結果都是一場戲言，就是希望她可早日忘記亡夫，積極重生。

王勁威的裝束比較浮誇，但知道他是溺斃後，會明白當中細節。（《我左眼見到鬼》影片截圖）

以為胡鬧笑片入場

戲名是句陳述句，沒留下一絲想像空間，於是大家都當成喜劇入場，但求你令我笑到90分鐘就獲正評。故事起初是帶點胡鬧，嘻嘻哈哈就過了一半，而戲中婆媳關係更是重點，不難想像最終Sammi定必以行動證明，自己是深愛Daniel，令奶奶受感動接受這位新抱。

【注意︰以下含劇透】

７日有幾愛？就連Sammi自己都解答不到。（我左眼見到鬼》影片截圖）

結果有一日，王勁威沒有再出現，而故事去到最後，何麗珠遇上一個實實在在，活生生的王勁威，原來王勁威一直沒死，當年說溺斃只是離家出走的大話，後來更學有所成當上飛機師。原來一切都是亡夫的安排，他知道老婆不捨得自己，又知道王勁威自小便暗戀太太，於是大愛地化身王勁威，陪伴她捱過最艱難時期，更好讓太太跟自己演繹的王勁威培養出感情，更巧妙是，原來王勁威都有一位亡妻，四人早在一個場合相遇，背後是一場靈魂安排的感情交托。

+ 7 + 7 + 7

看到這裡，所有故事都貫通了，你都可能已經眼濕濕，但更虐心是當你將何麗珠老公身份安放到王勁威身上，再回想他如何一句句鼓勵自己老婆忘記自己，重新開始，是多難受的事。更要苦心經營一場相遇，將自己心愛的太太找個好歸宿，成件事多麼大愛無私。然後你會有衝動回帶重溫Daniel為太太所做的一切。