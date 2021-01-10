奧斯卡2021︱大會安排串流平台欣賞入圍作　技術人員反對感不公平

受新冠肺炎疫情影響，電影界很多頒獎禮及電影節都有所改動，如美國電影藝術與科學學會主辦的奧斯卡頒獎禮，除押後舉辦日期到4月，入圍要求亦有改動，不過近日就惹來業界微言。

奧斯卡電影獎項，是全球電影界一年一度的盛事。（網上圖片）

過去要入圍奧斯卡資格，除上映時間要在過去一年內，同時亦必須在實體電影院放映過才合資格，所以早年Netflix的作品都特別安排戲院場次，以附合入圍資格。不過 2020 年度受疫情影響，學會也要作出相應調整，特別是為評審的會員可安坐家中欣賞候選電影，最近推出會員專屬的串流平台 Academy Screening Room，讓會員無論在世界哪方都可看到當屆發行過的電影。

今年未知頒獎禮會怎樣安排。（網上圖片）

此舉目的明顯是方便評審，但部份會員有意見，特別是候選技術獎項的幕後人士，質疑有多少人家中具有影院級的設備？美國攝影師協會主席Stephen Lighthill就明言︰「如果投票會員是在平板電腦、手機上看電影的話，那就是另外一個問題。」

攝影部有意見，音效組也有發聲，擔心在家中觀看的話，根本無法呈現如戲院中效果，更遑論大家可能只在平板或手機上觀看，那只是透過耳機或揚聲器傳出來評核，絕不是本身為藝術設計的聲音效果。意見紛紛，但電影藝術與科學學會暫未有就意見作出回應。