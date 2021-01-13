《虎膽龍威》布斯韋利士藥房購物拒戴罩被趕　事後即發聲明道歉

荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）憑《虎膽龍威》爆紅，定下了動作巨星的地位，《虎膽龍威》、《絕世天劫》、《第五元素》均是他的代表作，不過這位萬人迷巨星都有不受歡迎的時候！

布斯韋利士曾演出《大轟炸》中的美國軍官一角。（電影劇照）

原因為布斯韋利士在星期一，被拍到進入洛杉磯一間藥房時，沒有配戴好口罩，有現場人士指出：「布斯韋利士沒有戴口罩，而且他亦沒有完成購物便離開了，當時他有戴上頭巾，但就未有遮住鼻和口。」就此引來現場人士不滿，而當店員向他請求用頭巾遮掩口鼻時，布斯韋利士更表示出非常不滿，最終只能由店員「請」他離場。

布斯韋利士因拒戴口罩而被趕出藥房。（劇照）

事後布斯韋利士發表聲明道歉：「是我判斷不當，人人外出都要注意安全，一起繼續戴口罩。」現時加州因新冠肺炎影響，已有超過10,000人在疫情下離世。

據了解，目前布斯韋利士正跟前妻狄美摩亞（Demi Moore）和3名子女Scout，Rumer和Tallulahk在愛達荷州同住，接受隔離生活，同時有傳出他跟現任老婆Emma Heming在婚姻上有危機，未知會否再一次面臨離婚。