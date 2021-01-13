《馬達・蓮娜》張繼聰享受隔離期　周秀娜突然「加監」︰真係喊咗

由張繼聰、周秀娜（Chrissie）主演的《馬達・蓮娜》正式在澳門開鏡，事前二人原先要在酒店隔離14日，但因為病毒變種要加多7日，張繼聰享受這21日的「假期」，但周秀娜對於突然「加監」，就曾經真的喊出來。

由張繼聰、周秀娜（Chrissie）主演的《馬達・蓮娜》正式在澳門開鏡。（大會相片）

電影《馬達・蓮娜》今日（20/1）於澳門永利開鏡，導演陳雅莉及兩位主角張繼聰、周秀娜都有出席，對於事前先作隔離生活，樂觀的阿聰坦言很享受︰「今次所有嘢都好啱，因為我好鍾意個劇本，情感好細緻，作為演員有好多時間去捕捉角色心態。頭 14 日好努力去睇劇本，可能個天覺得我可以再努力啲， 所以俾多 7 日我。」阿聰又表示今次算是離開家庭工作較耐的一次，不過澳門劇組團隊的照顧周到，令到自己沒有「思鄉」。

兩位主角隔離了21日，終於可以開工。（大會相片）

反觀 Chrissie就曾經因為突然「加監」真的喊出來。「我喺隔離期倒數第 4 日時已經執定行李，到得知要延長 7 日，剛遇上是冬至，可能大時大節，心情突然好感觸就喊。不過我都覺得今次隔離是一個好環境去感受劇本，令到我更加投入角色。」

除了兩位主角，今次還有澳門藝人一齊參與。（大會相片）

另外，談到戲中造型，阿聰表示劇組為他準備的中年的士司機造型神似，他試過走入一群中年民工當中，連Chrissie 也看不出分別。二人在戲中有不少親熱戲份，阿聰坦言未有向老婆備案，因對方也是一個專業表演者。Chrissie則表示自己完全沒有備案的需要及擔心，只希望帶出最好一幕給觀眾。