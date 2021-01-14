安妮夏菲維新片《Locked Down》又仆直　晒性感宣傳照力挽狂瀾

荷里活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）與Chiwetel Ejiofor合演新片《Locked Down》今日（14日）在網絡平台上架，電影講述一對夫婦在新冠肺炎隔離期間趁火打劫，意圖到百貨公司偷走一顆價值數百萬的鑽石。劇情聽落幾有新意，加上以疫情作背景，理應可以引起觀眾共鳴，可是電影一上架就換來劣評，暫時在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）只有53%「新鮮度」（好評）。

因為疫情而情緒崩潰，繼而決定去趁火打劫偷珠寶，劇情的確怪怪的。（劇照）

去年在疫情下，安妮夏菲維仍有兩部作品面世，分別為Netflix電影《他的最後願望》（The Last Thing He Wanted）及香港有上映的《怪誕黑巫后》（The Witches），不過兩部片的口碑都強差人意，而新作《Locked Down》亦被批評劇情鬆散，將疫情與偷珠寶連繫起來屬「九唔搭八」，更像是搵戲嚟做。

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眼見新作又出事，安妮今日在IG連發性感照「救亡」，雖然性感照與電影宣傳也是「九唔搭八」，但至少吸引大批粉絲畀Like，相中的她身型纖瘦，獲讚比生仔前更Fit。