《人肉搜尋2》剪接師晉身導演　首集導演︰我已經無貢獻了

2018 年的《人肉搜索》（Searching），一個電腦畫面，拍出成部電影，顛覆影壇。更顛覆是電影只有100萬美金成本（約780港元），但最後埋單就大收 7500 萬美金（約5億8千萬港元），所以電影上畫不久已敲定拍續集，而近日續集終於有新消息，原導演退居監製，由該片的靈魂之一剪接師升任導演。

第一集因為女毛失蹤，爸爸要從網絡搜尋女兒下落。（《人肉搜尋》劇照）

《人肉搜尋》全片透過科技產品的視角講故事，一個個手機、電腦畫面代替闊銀幕，打破傳統電影攝影邏輯，雖然限制多多，但最終仍拍出緊張氣氛，獲得極大迴響，更被SONY睇中買下全球發行權，結果刀仔鋸大樹，勁賺近6億港元。

入場前你都想像不到，一部戲如何只可在電腦畫面上交代？但原來真係得。（《人肉搜尋》劇照）

劇組於上年已傳出會開拍續集，身為首集編導Aneesh Chaganty，已表明今次只會擔任監製，導演一職由兩位剪接師Will Merrick與Nick Johnson接任。有這決定，導演Aneesh謙虛地表示︰「當你要拍攝一部如《人肉搜尋》般，帶給觀眾新鮮視角的續集時，你必須找到全新的概念，對於這，我已經無貢獻了，但兩位剪接師會是最好的人選，他們突破了剪接可以為電影服務的框框，而且從一開始就參與創作，最清楚不過。」