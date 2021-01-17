【叱咤風雲】周杰倫漲身形唔漲票房　內地開畫「炒車」僅收163萬

由台灣天王周杰倫（周董）力捧太太昆凌做主角的賽車電影《叱咤風雲》，今個星期在台灣及內地齊齊上畫，一心要大賺人仔的周董，更讓內地早一日（15/1）上畫。身兼監製並投資3億台幣（約8,430萬港元）的周董，對該片滿有信心，就算有抗疫肥，都不介意罕有地四出宣傳，不過內地票房就率先脫腳，開畫只收163萬的極低數字。

電影由昆凌主演，戲中車隊名字為「Lions」。（叱吒風雲》劇照）

兩公婆拍住上，本應要贏到車尾燈都見唔到先係。（影片截圖）

受疫情影響，很多電影都要改期上畫，不過眼見內地戲院重開，劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》都大收十億，於是《叱咤風雲》便在兩星期前匆匆宣布內地跟台灣齊齊上畫。結果票房強差人意，在內地排片量約8%之下，全日只收163萬人民幣（約198萬港元），而同日已上畫23日的《拆彈專家2》就繼續大收1076人民幣（約1,306萬港元）。至於票房冠軍就是易烊千璽主演的《送你一朵小紅花》，收近2000萬，上畫16日已經達11億人民幣票房。

電影被指是台版《狂野時速》，這個聲勢已經讓人非常期待。（《叱咤風雲》預告擷圖）

周杰倫日前出席宣傳活動，明顯發福不少。（視覺中國）

輸給劉德華可以解釋，輸給本地薑都可接受，最弊是同日有另一部台灣電影，由張震、張鈞甯主演的《緝魂》上映，結果收1,769萬人民幣（約2,147萬港元），足足10倍。電影由《紅衣小女孩》、《目擊者》導演程偉豪執導，充滿懸疑驚慄，結果較受歡迎。更不利是《叱咤風雲》上畫第二日，排片量已由8%急跌至4.1%，到星期日更只得3%，後勁乏力，看來「拓海」今次都要接受這場敗仗。