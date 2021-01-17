【WandaVision】出現已死角色驚喜彩蛋　原來同紅女巫身世有關

Marvel Studios劇集《WandaVision》日前在迪士尼串流平台Disney+上架，相信影迷們最關心的是劇情跟MCU有多少關連，不過以首兩集來看，似乎並未有重大線索，不過首集內容就出現一個已死角色的相關彩蛋，令影迷大感驚喜，這個看似平平無奇的彩蛋，原來同紅女巫的身世有莫大關係。

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《WandaVision》播出後，外國媒體與網民都努力尋找隱藏彩蛋。（劇照）

首集《WandaVision》出現Stark企業旗下多士爐產品「ToastMate 2000」的廣告，片段中影住個多士爐上面有一顆紅燈，當它閃得越快就代表多士已烤好準備彈出來，這個多士爐不難令人聯想到紅女巫的身世。紅女巫跟雙胞胎哥哥「快銀」出生於東歐國家蘇科維亞，兄妹倆10歲某天，一枚砲彈擊中他們一家四口所住的公寓，父母當場炸死，另一枚砲彈緊接跌下來但並未引爆，兄妹倆逃過一劫。

紅女巫跟快銀曾對害死自己父母的鐵甲奇俠恨之入骨。（劇照）

雖然沒有被炸死，但紅女巫與快銀被困於瓦礫之中，等足兩日才獲救，他們看著隨時可能會爆炸砲彈，外殼上印著「Stark企業」的標誌，他們從此視「鐵甲奇俠」Tony Stark為敵人，後來就發展成《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的劇情。

這個多士爐似乎在比喻當年炸死紅女巫父母的炮彈。（影片截圖）

雖然之後紅女巫與鐵甲奇俠已和好，但沒有人知道她潛意識裡是否仍對Tony Stark充滿仇恨，而之前已傳出《WandaVision》的劇情都是紅女巫幻想出來的，而這個多士爐廣告，或許就是紅女巫埋藏已久的一個夢魘。

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