內地開拍《特工霸王花》　重溫歷年港產霸王花美女演員

1988年首部《霸王花》電影面世，大收1500萬港元票房，自此「霸王花」就由一個片名進化成一個片種，造就往後有數以十計的衍生作品出現，相隔三十幾年仲拍緊，最近內地有部網絡電影《特工霸王花》開鏡，都屬類似題材。多年來這類電影都以美女掛帥，以下為大家盤點歷代港產「霸王花」。

成班靚女加動作元素，《霸王花》註定會成功。（電影截圖）

一群嬌滴滴的美女竟然是身手了得又勇悍無比的特警隊，在80年代這個反差對觀眾來說異常新鮮，動作場面出色再加少少笑料與「鹽花」，就令這部電影成功跑出更長拍長有。第一代「霸王花」包括胡慧中、惠英紅、吳君如、柏安妮、陳雅倫及簡慧珍等，翌年續集《神勇飛虎霸王花》就加入了羅美薇、梁韻蕊及葉子楣等。

內地近年出現多部「霸王花」電影，這部《絕色霸王花》找來泰國美女Poy主演。（電影海報）

《霸王花》的創作靈感來自胡慧中在《福星高照》中飾演的女警「霸王花」一角。（電影截圖）

由於「霸王花」成為票房保證，往後多部續集及衍生作品陸續出現，包括《霸王花之皇家賭船》、《猛鬼霸王花》、《黑海霸王花》、《'92霸王花與霸王花》，到近年的《辣警霸王花》系列，想知有邊位女星曾經是「霸花王」一份子，立即點擊下圖！