【複身犯】楊佑寧為新片減8公斤谷出六嚿腹肌　拍攝前3日唔飲水

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-19 12:00

台灣電影《複身犯》由《麻醉風暴》導演蕭力修執導；楊祐寧及張榕容主演，近日片方公開新劇照，為了這部戲刻意減磅的楊祐寧露出六嚿肌，大騷減肥成果，不過能夠達到這個身型，他在拍攝前3天就停止飲水，相當大犧牲！

楊佑寧為角色刻意減磅，過程相當痛苦。（劇照）

《複身犯》劇情講述一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出連環兒童失蹤案件。警方追查失蹤兒童的下落時，竟發現車上罹難的乘客，被利用意識上傳技術借屍還魂，從而獲得死而復生的機會。五名人格就這樣上傳至一個被判死刑的腦死植物人當中，五個嫌疑犯、五種版本的「真相」，究竟當中「誰」是受害者，而「誰」是兇手呢？

戲中楊佑寧自稱被借屍還魂，擁有多重人格。（劇照）

楊祐寧為了令自己更似一個借屍還魂的怪物，主動向導演提出要減磅，但本身就十分精瘦的他，要再讓體重下降就要靠極端方法，他透露一開始先大量喝水，讓身體習慣正常排水後，拍攝裸上身戲份前3日就斷水：「因為身體少了脂肪與水份，反倒讓肌肉線條更明顯，但當下他的身體其實是處於一個很乾的狀態。」

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而較早前曝光的前導預告片中，可見楊祐寧一人分演多個角色，時而大笑，時而哭泣，又會瘋狂拍打自己，讓人聯想到由占士麥艾禾（James McAvoy）主演的電影《思·裂》（Split），同樣擁有多重人格。