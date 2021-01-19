《天竺鼠車車》風頭勁過《鬼滅》　網民嫌短片唔夠喉力推劇場版

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-19 19:48

2020年底，日本人氣動畫《鬼滅之刃》橫掃全球，第一部劇場版更大破雄霸廿年票房紀錄的《千與千尋》，成為日本電影票房冠軍。正當大家認定此強勢會直捲到2021年，想不到一月份都未過，就有另一股新勢力抬頭，而且是一套以定格手作毛毛公仔拍攝，給小朋友睇的《PUI PUI 天竺鼠車車》（日文︰PUI PUI モルカー），播了頭兩集已經成功掀起話題，到底短短2分鐘的短片，靠咩成為大家心頭好？（短片逢星期二早上7:35 YouTube頻道更新）

第一集講大塞車，不少網民話令人聯想到屯門大塞車。（影片截圖）

片中出現的天竺鼠，正是作者家姐所養，亦是片中的「配音員」。（影片截圖）

無對白通行全世界

《PUI PUI 天竺鼠車車》在上年底日本上載，每集只得2分半鐘，故事中的天竺鼠全部以車輛狀態出場，情形有點似《反斗車王》，不過戲中世界依然有人類，仲會以模型figure或真人呈現。故事圍繞主角薯仔的遭遇，暫時推出了3集，第一集講大塞車，憑智慧帶救護車出重圍；第二集是誤被賊人當賊車用，但一個騰雞舉動竟然幫警方破案；第三集講高溫下貓貓被困車內，點樣救佢一命呢？由鼠救貓，都夠晒有趣。

雖然是定格拍攝，但公仔的表情都交到足。（影片截圖）

+ 17 + 17 + 17

《PUI PUI 天竺鼠車車》每星期推出一集，少少地3集，已掀起熱潮，其日本官方twitter粉絲更超越20萬。除了公仔可愛，更廣泛流傳原因是無對白，因為短片是合家歡向，小朋友都一睇就明，而所有角色又可愛到連大人都鍾意，簡直通殺。值得留意是動畫中天竺鼠發出的聲音，是來自作者家姐家中所養的天竺鼠，完全真鼠發聲，好可愛。所以故事情節都加插不少天竺鼠的習性在內，令故事角色更生動，難怪不少粉絲已力推，希望有劇場版登場。

天竺鼠大熱，都多得網民的二次創作，圖為天竺鼠Ｘ《鬼滅》無限列車。(網上圖片)

又介紹下這部可愛動畫的導演見里朝希，畢業於東京藝術大學動畫研究所，現年 29 歲。他向來主攻「定格動畫」，這種拍攝看似簡單，其實極花時間，加上《PUI PUI 天竺鼠車車》的背景亦頗複雜，製作超認真，所以過去都是一個人獨自完成作品的見里朝希，這次都要請來動畫師幫忙。