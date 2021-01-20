《魔間行者2》網上流出新海報　奇洛李維斯︰渴望再演這角色

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-20 18:55

2021年是奇洛李維斯（Keanu Reeves）年，如無意外，今年將可以欣賞到他兩部系列電影的新作，《廿二世紀殺人網絡4》及《殺神John Wick 4》。今日（20/1），網上更迎來好消息，流出一張《魔間行者2》（Constantine 2）的海報，該片一直是奇哥擁躉的另一最愛，知道會開續集真係心都跳埋出嚟，不過經證實後原來是空歡喜一場。

當時奇哥拍完《廿二世紀殺人網絡》，本想推戲，好在最後被劇本及水演打動。（《魔間行者》劇照）

其實傳出想開拍《魔間行者2》都不是新鮮事，不過一直只聞樓梯響，似是影迷一廂情願的想法。直至上年，奇洛李維斯接受訪問時，適逢電影上畫15周年，奇哥就大表自己也非常喜歡《魔間行者》，並講明希望有天可以再演主角John Constantine。「我一直都想再成為John Constantine，我愛那個世界，也愛那角色。非常渴望演這角色及在那世界中狂奔。」

+ 3 + 3 + 3

至於今日流出的海報，早在去年底好些韓國討論區已有流出，其實是粉絲自製的海報，純粹來個自我滿足。不過見到單單是一張假海報都引起大家討論，華納又是否應該正視大家的渴求，趁奇哥仲活躍影壇嘗試開拍續集呢？

雖然假，但又整得幾靚，十足狼人咁。（網上圖片）

《魔間行者》中，奇洛李維斯飾演的John Constantine，是一名擁有陰陽眼的現代驅魔人。他為了救贖兒時自殺過而不能上天堂的懲罰，一直不斷把想闖入人間的惡魔打回地獄。因此拍攝前，奇洛李維斯曾拜訪一位真正的驅魔人，從而獲得驅魔的技巧。當時奇洛李維斯曾稱：「我跟驅魔人相處了一段時間，我只想知道他們如何工作，例如怎樣捉住被魔鬼附身的人。」雖然涉及靈異題材，但拍攝時就未有發生可疑的靈異事件。