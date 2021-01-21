【鍾無艷】梅艷芳反串再反串成經典　20歲張栢芝絕美古裝造型

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-21 08:30

2001年上映的《鍾無艷》為杜棋峯與韋家輝執導的賀歲片，找來梅艷芳、鄭秀文與張栢芝三代天后重新演繹這段戰國時期的經典故事，當中以梅姐女扮男裝再於戲中反串扮女人的設定最為經典，而原來當初杜Sir意屬一位影帝級人馬來扮演「齊宣王」，但為了更有效果決定起用梅姐！

當年不少觀眾覺得Sammi的醜妝不夠妝，但無礙其出色演出，她亦憑此片獲提名香港電影金像獎最佳女主角。（電影截圖）

《鍾無艷》講述齊宣王（梅艷芳）誤闖夜叉山，與寨主鍾無艷（鄭秀文飾）互相一見鍾情，傾慕鍾無艷的狐狸精（張栢芝飾）因為被拒愛，向對方施展「愛情咒」，使其臉上多了塊大痣變成醜女，而令齊宣王從此嫌棄鍾無艷。之後狐狸精化身為美女夏迎春去勾引齊宣王，齊宣王被美色沖昏頭腦，但一心一意的鍾無艷，就為了齊宣王南征北戰，衝鋒陷陣、出生入死。

很多觀眾都對梅姐反串再反串扮「北宮娘娘」印象深刻。（電影截圖）

鍾無艷多次受夏迎春計算陷害下多次被罰坐天牢，但仍然對齊宣王無怨無悔，以「有事鍾無艷，無事夏迎春」的形式好一段，後來齊宣王跟別國賭錢，最後連鍾無艷也當作籌碼輸了出去，終令鍾無艷傷心欲絕離開。齊宣王眾叛親離，墮落得要扮女人逃走，國破家亡之後才醒悟自己所愛的是鍾無艷，最終浪子回頭。

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據悉，當年杜Sir原意屬由梁家輝扮演齊宣王一角，但後來考慮到女人反串會更有吸引力，最後決定由梅姐男扮女裝。而最搞鬼的是，「男兒身」的梅姐竟然反串再反串扮成女人「北宮娘娘」，更吸引到黃浩然的傾慕，觀眾看到這一段無不爆笑，梅姐的演出當然精彩，但編劇韋家輝、游乃海及黃勁輝亦功不可沒。

著到鬼五馬六都咁靚。（電影截圖）

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而全片另一驚喜要數飾演狐狸精的張栢芝，她的角色設定也是男人，為了破壞齊宣王與鍾無艷而化身成美女夏迎春，戲份雖然不及梅艷芳與鄭秀文，但每次出場都相當搶鏡，可愛、調皮又帶點潑辣的表現相當亮眼，加上當年只有20歲的她正值顏值高峰，古裝造型令人驚艷。