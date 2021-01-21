「阿信」田中裕子再擔正主角　紀錄兩屆東京奧運56年歷史

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-21 20:55

80年代的日本劇集《阿信的故事》膾炙人口，其中由田中裕子飾演的「阿信」紅遍全亞洲，更榮登為日本國寶級女星。而新作《我啊，走自己的路》，更是紀錄了1964年東京奧運與2020年原定的東京奧運期間56年的經歷。

好耐冇見田中裕子，她的確是不少人的回憶。(劇照)

電影《我啊，走自己的路》由1964年開始紀錄，桃子的一生彷彿被東京奧運牽引著，當年桃子離開故鄉，來到東京生活，結婚生子，如是者就生活了55年。當她以為可以跟夫君過著餘下平凡的日子，想不到先生卻突然離世，令她突然要體驗孤獨。每天去圖書館借書、去醫院，甚至製作橫跨46億年的歷史筆記，直至身邊出現一班朋友，為她帶來重大改變。

用兩屆東京奧運，紀錄。（劇照）

《阿信的故事》是80年代經典。（劇照）

電影改編自芥川賞與文藝獎雙得獎同名作品，紀錄主人翁桃子（田中裕子 飾）獨居老人的日常，從而看看這位老人家的往事。預告見到田中裕子會高歌一曲，她表示第一次與導演見面時，一走進會議室桌上便放著一部錄音機，原來要她即場試唱，「沒想到第一次跟人家見面，就要唱歌！」導演也笑指沒想到田中小姐都願意唱，大家都喜出望外。