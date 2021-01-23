《哭悲》台灣喪屍片掀熱潮　捷運大叔無差別殺戮疑似「鄭捷慘案」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-23 18:06

由台灣自家創作的喪屍電影《哭悲》，自上月推出首預告後，反應非常熱烈，當地觀眾超級期待。電影要今日（22/1）才正式上畫，但不少傳媒看過優先場，已不停寫影評大讚，其中由資深演員王自強繹演的恐怖捷運大叔，更成為亮點，大家都推算他有能力爭今年底金馬獎最佳男配角。

電影講述人類遭到新型病毒感染開始變種，並發狂攻擊無辜民眾。有別於一般喪屍，《哭悲》內的喪屍受感染後不單跑得更快體力更旺盛，而且更加有智慧，識得用不同方法去殺人。不過這都不是電影被力讚的地方，重點是面對這場死亡殺戮時，有人正面衝擊，有人為了找出治癒病毒方法不擇手段，一夜之間將全城人類的黑暗面爆發出來。所以戲名《哭悲》，就是形容整個城市淪陷在血腥虐殺的恐怖狀況。

王自強飾演的大叔角色，令人心寒。（《哭悲》影片截圖）

其中由台灣資深演員王自強扮演被病毒感染的上班族，戲中他本身彬彬有禮，但感染將那份虛偽掃光，換成一個極變態的喪屍王，於捷運內濫殺群眾。而為了呈現這個恐怖造型，王自強每日開工前，都要花2小時做特技化妝，全程要配戴從外國訂製的全罩式隱形眼鏡，把眼球全部包覆。由於配戴較困難，起初沒有經驗，第一日拍完8小時，眼球被刮傷非常不適，要盡快補充眼睛水分。

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由於片中王自強受感染後，開始瘋狂追殺人，所以全片只見他渾身是血，拿著斧頭不停殺戮，成為片中最強喪屍王。回想拍攝過程，都相當辛苦。「因此每天整個人都被特技化妝噴上黏黐黐的血漿跑來跑去，還有一場戲會被女主角用滅火器攻擊，還噴了好幾次，令我鼻孔裡都是粉塵。」雖然如此，但工作人員說他從不喊累，相當敬業，讓所有工作人員都大力讚賞。而不少影評人看畢，都覺得角色寫得暗黑夠恐怖，演出亦令人心寒，足以登上金馬男配寶座。

當年畫面，震驚全台灣。（影片截圖）

更恐怖是由於故事發生在捷運內，有網民看畢聯想到發生在2014年，21歲的鄭捷在站內無差別殺人案，令人不敢搭捷運。事件造成4死24人受傷，最後被中華民國最高法院以殺人罪判處4個死刑，另加增144年又6個月的有期徒刑，最終鄭捷於2016年5月10日，在台北看守所接受槍決死刑。