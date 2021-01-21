戲院商會自設「12辣招」爭取下周復業　迎賀歲檔讓員工過渡年關

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-21 18:16

香港戲院商會繼上星期發公開促政府讓戲院解封，今日(21/１)再發信並自設12辣招，作有限度經營，希望政府正視業界苦況，讓大家有機會迎來賀歲檔。

公開信指業界上星期已去信行政長官、政務司司長、食衛局局長及商務及經濟發展局長要求與戲院業界商議溝通，商議有條件限制下復業，讓幾千名員工免於失業，及他們的家庭可以過渡年關，惟至今仍未得到任何商議機會。

戲院已前後3度封院，業界正處於水深火熱。(資料圖片)

信中更提到疫情初期，政府對戲院的種種要求都一一響應，包括︰限制座位數目50%或75%、影院內不准飲食、同一行座椅中不可有一排連續多於4張、8張或16張座椅被佔用、甚至3度停業142天(停業至1月27日計)，戲院向來從未有任何異議，一直配合政府的防疫政策。但在142天停業下，業界的確已傷痕累累，如再停業所有戲院定必倒閉，因此希望政府與我們商議如何在有防疫條件下有限度恢復戲院營業，更自設「12辣招」望作有限度營運。

隨著疫情放緩，戲院於8月份重開，但港人已習慣在家看電影。（資料圖片）

一. 限制座位數目50%

二. 同一行座椅中不可有一排連續多於4張座椅被佔用

三. 員工、觀眾必須配戴口罩

四. 為員工、觀眾量度體溫

五. 提供搓手液

六. 影院內不准飲食

七. 每一影院在放映後須進行清潔和消毒

八. 加長間場時間，以便有足夠時間進行清潔和消毒

九. 全戲院範圍均加強清潔及消毒

十. 處所張貼安心出行二維碼及呼籲入場人士掃瞄二維碼

十一.員工需定期作檢測

十二.於放映期間加強巡查以確保觀眾遵守規則

商會更提出數據，指出第1次復業期間只有11.6%上座率，第2次復業期間只有16.3%上座率，人流實在比每天衛生署防疫記者會的上座率還要少，看電影是靜態活動，加上以上防疫措施，風險遠比花市、餐廳進餐低得多，認為睇戲是安全的娛樂，應該准予解封。