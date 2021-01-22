范植偉被爆飲洗潔精練仙　出道獲封「梁朝偉接班人」做過法國影帝

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-22 07:00

台灣男星范植偉早於16歲便出道，憑著出眾外形與演技很快就走紅，年僅23歲就憑電影《鹹豆漿》獲得法國南特影展的最佳男主角，主演劇集《來我家吧》、《孽子》亦大受歡迎，更因為同樣擁有憂鬱眼神而被封為「梁朝偉接班人」，前途本應無可限量。

范植偉曾被封為「梁朝偉接班人」，可惜因爆料舊愛王心凌性事，而令形象直插谷底。（影片截圖）

可是他在2010年忽然在Facebook公開跟歌手舊愛王心凌的親密合照，更大爆對方性事，被網民狠批為「賤男」，形象跌至谷底，連續幾年在台灣接不到工作，曾轉戰內地但發展得並不理想，而且近年更崩壞得十分厲害，從前的文青男神模樣已蕩然無存，變成肥腫難分的中年大叔。

現年40歲的范植偉崩壞得令人震驚。（Facebook圖片）

現已返回台灣的范植偉，近日又有負面新聞，一名女網民向媒體爆料，指范植偉私訊她指自己正在發揚「思想學」、「實踐道」，邀請她到家中進行兩天一夜的課程，費用為3000元台幣及買定4個便當做伙食。最後更要求她叩頭正式拜師。

點撃睇昔日的男神崩壞成大叔：

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這名女網民本身是范植偉的粉絲，就算覺得奇怪仍一一答應這些要求，她亦爆料范植偉有潔癖，會落洗潔精反覆仔細地洗食材，甚至飲水加一滴洗潔精，令她大感驚訝。女網民表示兩天一夜裡學不到什麼東西，范植偉還會因為她理解不到講學而罵她：「聽不懂是因為妳資質很低」，令她決定冇下次，不再付錢上堂，不過范植偉仍提醒她今個月要交學費。

重溫范植偉昔日演出

范植偉早前曾受訪自稱在一間「思想學校」當老師，致力推廣他的「實踐道」，似乎已無心再在演藝圈發展，而近年受負面新聞影響，其人氣已大不如前，過去兩、三年都無新作推出，昔日「梁朝偉接班人」已不復再。