《NaNa》中國版8大角色海選　網民擔心破壞經典︰難超越中島美嘉

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-22 23:00

1999年，日本漫畫家矢澤愛的少女作品《NANA》開始連載，因為大受歡迎，先後於2005年與2006年改拍成兩部電影。後來因為矢澤愛的健康問題，漫畫於2009年六月起休刊，至今仍未復刊。

2005年的電影版由中島美嘉、宮崎葵、松田龍平、平岡祐太主演，由歌曲到造型都太神似，至今仍印象難忘。上年有消息指中國有片商買下《NANA》版權，翻拍全新影視版。日前就在網上刊登海選徵召，召募有興趣參演的朋友。不過對不少粉絲而言，由於前作太經典，最擔心翻拍只換來破壞經典。

中國版《NANA》定名為《娜娜》，由陳正道擔任總導演，騰訊影業和力辰光共同開發。日前片方發佈了兩張《娜娜》劇集概念海報，分別展現了舞臺中央纏著玫瑰花的咪，另一張是主角們合租房間的畫面，正正代表兩位女主角娜娜與奈奈。不過兩張海報主要是宣布劇集落實開拍，更會為戲中8位重要角色進行全國海選，務求搵到最神似的人演出來個神還原。

中島美嘉、宮崎葵分別飾演娜娜及奈奈。（《NANA》劇照）

跟近年翻拍作一樣，消息一出，粉絲最擔心就是最終拍出來四不像，破壞經典，而《娜娜》更令人擔心是導演一欄為陳正道，其作品向來毀譽參半，部分更有爛尾之嫌。不過其中《盛夏光年》及《催眠大師》又獲得讚好。

至於選角上，角色在漫畫中甚為倔強反叛，甚至會有自殘情節，擔心過不到審批要拍出一個潔淨版失原味。至於選角上，網民初步笑指歐陽娜娜可飾演奈奈，而竇靖童跟娜娜的性格也相似。最抵死是有人提議近日受代孕及棄養事件指責的鄭爽演出，貪她夠反叛。

海選角色要求

+ 4 + 4 + 4

《NANA》漫畫自1999 年連載，故事講世界上，總能找到和你同樣的名字的人。兩位女主角小松奈奈和大崎娜娜，日文名字都叫NANA，但她們卻是從性格到經歷都不相同的兩個女孩子。小松奈奈天真可愛，但生於溫室里的她不懂世故，在小天地裡只有她的男朋友。大崎娜娜來自破碎的家庭，她性格堅強，行事果斷，渴望成為一個龐克樂手。命運讓這兩個性格截然相反的NANA在生命的驛站中相遇了。