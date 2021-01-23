《侏羅紀世界：統治霸權》出年先上映　導演︰為系列來個完整句號

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-23 09:00

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）於去年年底已完成主要拍攝工作，原定今年上畫，但疫情打亂全球影業，大把電影排緊隊，為免戲院解封時爭崩頭兼在限制入座率下影響票房，電影都決定改為2022年6月10日才上映。

雖然仲有成年先上畫，不過導演哥連卓法羅（Colin Trevorrow）近日都開始接受訪問，其中講到《侏儸紀世界：統治霸權》的細節，說到今次續集將會貫穿過去的５集，替整個系列正式畫下句點。

導演哥連卓法羅急不及待要同大家分享拍攝故事。(網上圖片)

哥連卓法羅在訪問中首先提到，元祖的《侏羅紀公園》三部曲，感覺上沒有太大連貫性，你未能從三部電影中找到一個完整的故事線，他解說因為當時採用了「選集式」的敘事手法，比較獨立。但他接手新系列後，由於三部曲都是他一手包辦，所以會有較強連貫性。

三大元祖角色將齊齊回歸。（網上圖片）

隨後他更解釋到為何今集刻意找回元祖第一集的三大主角回歸︰森尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧恩（Laura Dern-Harper）及謝夫高拔林（Jeffrey Goldblum），這也是繼 1993 年第一集《侏羅紀公園》後，三位首次聚首。哥連卓法羅︰「基本上當你看完《統治霸權》時，你們會覺得了解整個系列的故事，也會意識到在各部電影中所發生的事件，最終會牽涉到今集，而他們的出現，將會扮演重要角色。」

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