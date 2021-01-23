《TENET天能》票房失利成爭拗點　有傳路蘭將不再跟華納合作

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-23 15:45

跟華納兄弟影業合作無間的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），由2002年《白夜追兇》（Insomnia）開始，路蘭的作品都一直交予華納投資及發行，包括《蝙蝠俠》系列、《潛行凶間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar）等。

不過自上年放映《TENET天能》時泛起的爭議，似乎已互相傷害，日前有外媒指，路蘭正籌備新作，但可能會飛起華納另尋投資者。

《天能TENET》的劇情比路蘭過往的作品更複雜，不少觀眾話太燒腦根本睇唔明，亦是票房失利原因之一。（劇照）

自從華納兄弟宣布 2021 年的電影作品，都將在自家的串流服務 HBO Max 同步上架後，引起極大迴響，有人覺得此舉逼不得已，但也有不少導演聲稱並不知情，覺得華納此舉欠尊重。當中包括《沙丘》（Dune）的Denis Villeneuve，《自殺特攻：超能暴隊集結》（Suicide Squad）的占士根（James Gunn），不過最早發聲而且火力十足的，當然是首推路蘭。

基斯杜化路蘭（左）執導的《蝙蝠俠》系列，成功替華納贏下票房和獎項。（IMDb 圖片）

根據華爾街日報報道，由於華納兄弟是次安排，路蘭在未來有可能與華納兄弟結束多年的合作關係，雖然報道都指未知雙方有沒有正在籌備的作品，但從路蘭一直以來的氣憤表現，相信再合作亦存一定難度。其實引發今次導火線的，是去年在疫情期間堅持作戲院上映的《TENET天能》，當時華納已不太願意上映，但路蘭的堅持還得尊重，結果票房失利令雙方埋下嫌隙。於是此傳聞，兩邊都未有回應，或者有待路蘭公布新作去向時便一清二楚。

路蘭與華納合作作品