《盲探》劉德華鄭秀文喜感中帶出懸疑　節奏一鬆一緊全程被牽動

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-23 20:12

杜琪峯韋家輝這對編導拍檔，於創作警匪故事上，向來有一套自我風格，2007年的《神探》更被譽為顛峰之作，劉青雲飾演有精神病的探員陳桂彬，一句︰「查案要用右腦，唔好用左腦」，用感性推測代替理性邏輯，破盡奇案。

2013年，杜韋再合作警匪題材，《盲探》為劉德華主演的莊士敦注入失明這缺撼，但這又令他贏我心明的能力，「人太執著，心盲無明」，眼盲心不盲正是他過人之處。

《盲探》是杜琪峯、韋家輝、劉德華、鄭秀文多年後再聚之作。（《盲探》劇照）

《盲探》是杜琪峯、韋家輝、劉德華、鄭秀文多年後再聚之作，雖然是警匪題材，但有別於杜韋跟劉青雲合作的《神探》，這次走輕鬆的喜劇路線，絕對配合《孤男寡女》劉德華鄭秀文這個配搭，要形容，會比較近似《大隻佬》的調子，起初的輕鬆笑笑，中段帶出命題，「人太執著，心盲無明」，當然比起「萬般帶不走，唯有業隨身」又是兩個層次。

+ 3 + 3 + 3

雖則是喜劇，但《盲探》中演繹的案情也非常血腥真實，觀眾欣賞時完全被杜韋的執導節奏牽住走，劉德華跟鄭秀文相處時，他的自大自私引發不少笑料，但去到兇案現場，鍥而不捨地代入兇手內心世界，重演案發經過的細節，完全能在喜感中帶出驚慄感覺。觀眾全程就是在這一鬆一緊的狀態下，看畢全片，是種有趣的觀影感受。

《神探》在杜韋作品之中，排名相當高。(《神探》劇照)

劉青雲主演的《神探》，一直被視為杜韋的顛峰作，大家喜愛程度甚至戥劉青雲未能憑該片奪最佳男主角而飲恨。其實《盲探》可謂調子一轉的《神探》，兩者更有不少相似之處。前者有精神病，後者是失明，但外人視為障礙的因素，偏偏成為二人查案查得比常人透徹的能耐。劉青雲的「查案要用右腦，唔好用左腦」，就是打破常人覺得查案就是要邏輯分析的規限，跳出框框感受兇手的出發點會更易捉緊案情。至於劉德華的「眼盲心不盲」，沒有視覺騷擾，你更易理解案情。

《盲探》未能成為大家心目中的神作，可能關乎是一部喜劇，可能關乎是劉德華不是劉青雲，但如果肯用心眼去感受這部戲，其實佈局的細密，案與案之間牽動劉與鄭的關係，也是非常精彩絕倫。