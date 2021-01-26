《靈魂奇遇記》《浪跡天地》　獲選美國電影學院十大最佳電影

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-26 20:30

由迪士尼與彼思製作的《靈魂奇遇記》 （Soul），以及Searchlight Pictures的《浪跡天地》 （Nomadland），雙雙入選為美國電影學院（The American Film Institute）年度十大最佳電影之一。《浪跡天地》（Nomadland）由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼 （Frances McDormand）監製及主演，暫定四月香港上畫。

電影在各地上畫後，一置好評。（《靈魂奇遇記》劇照）

《靈魂奇遇記》由奧斯卡最佳動畫得主彼德托達執導，希望透過這個有趣故事帶出「生活中一些看來毫不重要的小確幸，才是生命意義所在」的正面訊息。電影於全球上映，在台灣更加叫好叫座，影評觀眾一致激讚。至於廣東話版就由鄭中基、王菀之聲演，快將於香港上映！

《浪跡天地》（Nomadland）由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼 監製及主演。（《浪跡天地》劇照）

至於其餘8位，還有「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）的遺作《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）以及《曼克》（Mank）等。