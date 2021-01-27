香港國際電影節｜焦點影人關錦鵬　成功締造梅艷芳張曼玉影后之作

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-27 21:00

第45屆香港國際電影節（HKIFF45）將以線上線下兩種模式合併舉行，今日大會公布今屆的焦點影人，是以「女性電影」廣受稱譽的香港導演關錦鵬。從影四十多年的關錦鵬，為華語電影史創造無數經典作品，在國際影壇屢獲殊榮。1987年拍出獲獎無數的《胭脂扣》，締造了梅艷芳與張國榮合作的不朽傳奇，而《阮玲玉》（1992）更令張曼玉榮膺柏林影后，成為首位華人演員獲此殊榮。

關錦鵬成為今年香港國際電影節的焦點影人。(網上相片)

關錦鵬以細膩的情感觸覺，呈現出立體的女性形象，更以人文角度觀照城市和時代，為香港電影以至社會變遷刻下重要印記。在過去40多年，為女性在香港電影留下重要一頁。定於今年4月1日至12日舉行的香港國際電影節，就將焦點影人交予關導演，並舉行回顧展將放映關錦鵬執導的13部作品，出版專題特刊，並邀請他出席4月5日舉行的香港名家講座，分享他的光影之路。

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「由新浪潮時期最搶手的副導演，繼而晉身著名導演之列，關錦鵬一直是香港影壇的中流砥柱。在他細緻婉約的鏡頭下，刻劃出城市人的精神面貌，對性別身份的探索尤見精闢獨到，為華語女性及同志電影奠定里程碑，並為坦承自我、忠於藝術作出了漂亮示範。我們很榮幸能夠邀請他為第45屆香港國際電影節的焦點影人。」

《八個女人一台戲》 由關錦鵬執導，鄭秀文及梁詠琪主演。關導以拍攝女性觸角電影聞名，其代表作《胭脂扣》為他奪得第八屆香港電影金像獎最佳電影及最佳導演。（劇照）

第45屆香港國際電影節將首度以實體與網上混合模式舉行。完整節目將於3月9日公布，門票由3月18日起開始發售，公眾可透過網上（www.hkiff.org.hk）訂票，亦可在各大城市售票網購買。

關錦鵬回顧展作品

1985《女人心》

1986《地下情》

1987《胭脂扣》

1989《人在紐約》

1992《阮玲玉》（導演版）

1994《紅玫瑰白玫瑰》

1996《男生女相：華語電影之性別》

1997《念你如昔》

1998《愈快樂愈墮落》

2000《有時跳舞》

2001《藍宇》

2005《長恨歌》

2018《八個女人一台戲》