【我的野蠻女友】韓流初始代表作　20歲靚爆全智賢顛覆觀眾想像

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-28 08:30

談起「韓流」，應該最先會想起韓劇與K-Pop，雖然有不少韓國電影曾引起哄動，例如《屍殺列車》、《與神同行》，以及去年勇奪奧斯卡最佳電影的《上流寄生族》，但對比之下，韓劇與K-Pop的影響力似乎更大。

但其實要數正式令香港出現「韓流」的始祖，應該是2001年上映的電影《我的野蠻女友》，當年韓國音樂與劇集尚未在香港太流行，反而不時有韓片上映，而這一部成功廣泛地引起香港觀眾對韓國娛樂的興趣，更創下票房紀錄，當年全智賢的人氣，拍得住現時任何一位偶像。

當時嘅全智賢真係好True好Pure。（電影截圖）

《我的野蠻女友》由郭在容執導，全智賢與車太鉉主演，當年在香港上映大收1400萬票房，成為香港票房最高的韓國電影，這個紀錄保持了15年，直至2017年才被《屍殺列車》打破，而在《我的野蠻女友》出現之前，香港最高票房的韓國電影是《生死諜變》，但都收不到600萬元，《我的野蠻女友》花了11天時間就改寫紀錄，究竟成功關鍵是什麼呢？

電影中女尊男卑的設定，顛覆了觀眾對韓國社會的想像。（劇照）

在《我的野蠻女友》出現前，全智賢主演的另一部電影《觸不到的戀人》更早在香港上映，當時是暑假旺季，競爭激烈下《觸》片只有4間戲院上映，但每一場的票房都相當理想，甚至打破《生死諜變》的開畫日票房紀錄，足見香港觀眾對全智賢有一定程度的喜愛。到《我》片在韓國大收，全智賢人氣爆燈，不少香港觀眾都已期待入場欣賞這部電影。

全智賢豁出去的演技，令她獲得大鐘獎影后寶座。（電影截圖）

《我的野蠻女友》除了演員吸引，劇情設定亦是關鍵，就算時至今日，很多人仍覺得韓國重男輕女，Oppa普遍都較大男人，但電影中的設定卻是反轉，令人相當驚喜。戲中全智賢對車太鉉經常破口大罵、拳打腳踢，完全沒半點小鳥依人的樣子，但又因為她持靚行兇，觀眾反覺得她率性可愛，看著其貌不揚又天然呆的車太鉉被欺負，反而更有趣開心，最後來個感人的反轉結局，有好笑、浪漫與感動，帶著十分滿足離場，難怪大受歡迎。

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值得一提的是，《我的野蠻女友》的成功吸引片商引入更多韓片，而往後很多在香港上映的韓國電影，都跟風取名《我的XXXX》，證明《我的野蠻女友》對 「韓流」在香港發展的影響力之大。