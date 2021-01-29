盤點十位2021年上位荷里活演員　翻版「小丑女」最受矚目

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-29 11:40

踏入2021年，新冠肺炎疫情尚未消退，多部大片再三延期上映，雖然今年仍然未必有咁多好戲睇，但不妨先了解以下十位今年好有機會上位的演員，這些目孔值得多加留意。

Emma Mackey又真係幾似瑪歌羅比。（劇照、Getty Images）

Netflix劇集《性愛自修室》（Sex Education）有好幾位外貌出眾的美女少，其中佔戲甚重的Emma Mackey近期就人氣急升，現年24歲的她是法國與英國混血兒，五官被指似足「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie），但比對方多一份冷酷氣質。

憑《性愛自修室》人氣急升。 （劇照）

受《性愛自修室》帶挈，Emma Mackey獲得更多演出機會，包括參演姬嘉鐸（Gal Gadot）與Armie Hammer主演的新版《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile），以及擔正演出經典文學名著《咆哮山莊》（Wuthering Heights）作家Emily Bronte的傳記片，此外仲有另一部法國電影《Eiffel》於今年上映，曝光率十足。

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