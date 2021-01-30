《鬼滅之刃》挑戰Pixar奧斯卡最佳動畫　《少年的你》爭國際影片

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-01-30 21:05

由美國電影藝術與科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）主辦的奧斯卡頒獎禮，受新冠肺炎影響，今年要押後到4月才舉行。大會日前率先公布三大獎項的參賽作品名單，分別是最佳國際電影、最佳動畫長片、最佳紀錄長片，當中以最佳動畫長片有27部作品爭入圍最為激烈。

《鬼滅之刃》打破日本動畫電影票房紀錄。（《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》劇照）

27部動畫長片作品中，日本就派出打破當地動畫電影票房紀錄的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》出戰，挑戰王者Pixar的《1/2的魔法》（Onward）及《靈魂奇遇記》（Soul），不過另一強敵要數宮崎駿之子宮崎吾朗的《Earwig and the Witch》，該片早前亦入選康城影展，而香港代表亦有《繼園臺七號》（No.7 Cherry Lane）。不過坊間都對《靈魂奇遇記》睇高一線，到底炭治郎可唔可以順利入圍，擊敗巨人，大家拭目以待。

電影在香港未上畫，但各地激讚之聲不絕（《靈魂奇遇記》劇照）

楊凡導演的動畫《繼園臺七號》，極富香港特色，亦有機會爭獎。（《繼園臺七號》劇照）

該獎項自2001年設立以來，Pixar已經贏了10次，佔上一半，當中分別是《海底奇兵》、《超人特工隊》、《五星級大鼠》、《太空奇兵·威E》、《沖天救兵》、《反斗奇兵3》、《勇敢傳說之幻險森林》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》和《反斗奇兵4》。

至於最佳國際影片角逐名單，中港台三地都有代表，分別是中國《八佰》、香港《少年的你》以及台灣《陽光普照》，一共14套一起競逐入圍的最後5強。