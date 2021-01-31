【末世凶煞Cloverfield】相隔13年終於出續集　放棄偽紀錄片形式

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-31 19:30

2008年電影《末世凶煞》（Cloverfield）大獲好評，當年以2500萬美元成本，換來1.7億美元票房，成功「刀仔鋸大樹」。雖然多年來影迷都十分期待片商推出續集，但過去就只有兩部衍生作品《末世街10號》（10 Cloverfield Lane）與《末世悖論》（The Cloverfield Paradox）面世，一直未有正式續集的消息。

《末世凶煞》不會沿用「偽紀錄片形式」拍攝。（劇照）

等足13年，《末世凶煞》的續作終於有消息！據外媒報導，片商將會跟電影監製J. J. Abrams旗下公司聯手製作續集，但不會沿用「偽紀錄片形式」拍攝，暫時未有故事大綱。Joe Barton將會出任編劇一職，他現正為DC漫畫劇集《Gotham City Police Department》工作，剛巧這部劇跟《末世凶煞》的導演Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》電影屬於同一電影宇宙，兩人算是有點淵源。

《末世凶煞》講述怪獸襲擊紐約。（電影截圖）

《末世凶煞》的「偽紀錄片形式」，其實是指全片以美國國防部所尋獲的一部手持攝錄機中，所收錄的「苜蓿田」事件的原始影片檔作為主視角，攝錄機被遺留在「US447」，前身為中央公園，片段於5月22日星期五晚上所拍攝，期間偶爾穿插更早前拍攝的畫面，較舊的片段大部分被新拍攝的片段所覆蓋。

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故事講述開始主角羅伯的歡送派上，突然發生地震，眾人逃難時遇上一隻巨型怪物，正大肆破壞美國紐約市，而羅伯的好友哈德用Video8拍下羅伯冒險去拯救伊莉莎白的過程，一行人必須在美國空軍對曼哈頓中城執行戰略轟炸之前完成搜救行動。